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Определена самая результативная команда в топ-5 лигах Европы

Определена самая результативная команда в топ-5 лигах Европы
12:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: ПСЖ - самая результативная команда из топ-5 лиг Европы в сезоне-2018/19.

"Пари Сен-Жермен" стал самой результативной командой из пяти ведущих европейских лиг в завершившемся сезоне.

Парижане сумели в 38 матчах французской Лиги 1 поразить ворота соперников 105 раз. На втором месте по данному показателю оказался представитель английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", забивший 95 мячей в 38 играх. Замкнула тройку "Барселона", отличившаяся 90 раз в 38 встречах испанской Примеры.

ПСЖ нужен футболист Ливерпуля

В первой пятёрке также оказались "Ливерпуль" (89 голов) и "Бавария" (88). При этом среди лидеров по количеству забитых мячей не оказалось ни одной команды из итальянской Серии А, где самой результативной стала "Аталанта" (77 голов).

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