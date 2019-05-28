"Мой друг Алексис": звезда МЮ сыграл главную роль в фильме

Чилийский нападающий МЮ Алексис Санчес побывал на допремьерном показе художественного фильма "Мой друг Алексис", где сыграл одну из главных ролей. В общий прокат фильм выходит 30 мая.
Чилиец опубликовал афишу в Instagram, написав: "Счастлив, что снялся в этом фильме, который подойдет для просмотра всей семьей. Ждите 30 мая в кинотеатрах".
В основе сюжета фильма - мальчик из Чили, мечтающего пойти по стопам своего идола Алексиса Санчеса и со временем знакомится с ним. Картина снималась в родном городе Санчеса Токопилья.
В этом сезоне из-за травм и неудачной игры Алексис Санчес сыграл всего в 20 матчах за МЮ, забил гол. При этом, при большой зарплате, клуб еще и платит бонусы за каждое появление на поле.
За игрок "отличился" вне поля, попав в скандал с парагвайской моделью.