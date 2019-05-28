"Мой друг Алексис": звезда МЮ сыграл главную роль в фильме

Новости спорта: Алексис Санчес побывал на допремьерном показе художественного фильма "Мой друг Алексис", где сыграл одну из главных ролей.

Чилийский нападающий МЮ Алексис Санчес побывал на допремьерном показе художественного фильма "Мой друг Алексис", где сыграл одну из главных ролей. В общий прокат фильм выходит 30 мая.

Чилиец опубликовал афишу в Instagram, написав: "Счастлив, что снялся в этом фильме, который подойдет для просмотра всей семьей. Ждите 30 мая в кинотеатрах".

В основе сюжета фильма - мальчик из Чили, мечтающего пойти по стопам своего идола Алексиса Санчеса и со временем знакомится с ним. Картина снималась в родном городе Санчеса Токопилья.

В этом сезоне из-за травм и неудачной игры Алексис Санчес сыграл всего в 20 матчах за МЮ, забил гол. При этом, при большой зарплате, клуб еще и платит бонусы за каждое появление на поле.

За игрок "отличился" вне поля, попав в скандал с парагвайской моделью.