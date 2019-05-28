Футбольная сборная мэров Украины одержала победу в Польше

Новости спорта: Футбольные сборные мэров Украины и Польши провели товарищеский поединок перед матчем юношеской сборной на ЧМ-2019, который в эти дни проходит в Польше.

В понедельник, 27 мая, в польском городе Тыхы сошлись футбольные сборные мэров Польши и Украины. Об этом сообщает Footboom.com.

Поединок носил принципиальный характер и получился бескомпромиссным. В итоге судьбу противостояния решил единственный мяч, который забил мэр Брацлава (Винницкая область) Виталий Мазур. Таким образом, украинские мэры праздновали победу со счетом 1:0.

Данный товарищеский поединок проводился в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. ЧЕ среди сборных команд мэров разыгрывается с 2008 года. Первый турнир состоялся в Австрии, где за трофей боролись 12 команд.

Следующую игру сборная мэров Украины проведет 19 июня в Одессе с действующими чемпионами Европы - командой Словакии. В этой игре действиями команды будет руководить известный отечественный тренер Сергей Ковалец.

Напомним, юношеская сборная Украины по футболу (игроки возрастом до 20-ти лет) вышла в единоличные лидеры в группе D чемпионата мира-2019, который проходит в Польше. 27 мая в своем втором матче на мировом первенстве "сине-желтые" обыграли сверстников из Катара со счетом 1:0, а на старте ЧМ-2019 (U20) - команду США (2:1).