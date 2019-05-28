Зозуля подал иск на испанского политика

Новости спорта: Украинский форвард испанского футбольного клуба “Альбасете” Роман Зозуля подал судебный иск против испанского политика Пабло Иглесиаса, назвавшего его “неонацистом”.

Роман Зозуля сообщил, что если выиграет иск, то полученные в качестве компенсации деньги пожертвует на благотворительность.

“Если решение будет положительным, то любые компенсации, которые могут быть получены мной за полученный ущерб, будут полностью предназначены для ассоциаций “Альбасете”, работающих для включения и интеграции наиболее обездоленных, уделяя особое внимание детям”, - цитирует Зозулю Tribuna.com.

Ранее Зозулю поддержала Ассоциация испанских футболистов (AFE), заявив о готовности помочь украинскому игроку с защитой его прав: “Ассоциация испанских футболистов хочет сделать заявление после слов лидера “Podemos” (левая политическая партия в Испании, - прим.) Пабло Иглесиаса в интервью Marca. AFE хочет выразить полную поддержку игроку “Альбасете” Роману Зозуле”.