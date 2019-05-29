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Клопп прокомментировал информацию о переходе в Ювентус

Клопп прокомментировал информацию о переходе в Ювентус
06:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Юрген отметил, что Италия - очень хорошая страна.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отреагировал на информацию о возможном переходе в туринский Ювентус.

"Вариант с чемпионатом Италии заманчивый, это очень хорошая страна. Меня уже много раз спрашивали об этом, но слухи, связывающие меня с Ювентусом – настоящая ложь", – цитирует Клоппа Sky Sport Italia.

Ранее бывший тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри рассказал фанату, кто станет его преемником в Ювентусе.

СМИ также сообщали, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подпишет контракт с Ювентусом в начале июня.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.
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