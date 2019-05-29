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Криштиану Роналду оголил торс в Instagram

Криштиану Роналду оголил торс в Instagram
09:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду снова похвастался спортивным телом.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду оголил торс для своего Instagram.

Футболист опубликовал фото, на котором показал результат долгих тренировок - свое рельефное тело. Черно-белая гамма фотографии еще больше концентрирует внимание на кубиках пресса португальца.

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Фотография так понравилась подписчикам Роналду, что она собрала почти 8 миллионов лайков за день. Большей популярностью пока пользуется только видео новой машины футболиста.

Ранее сообщалось, что Роналду завершил сезон с результативностью 2009 года.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Новости спорта.
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