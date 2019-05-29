Криштиану Роналду оголил торс в Instagram

Новости спорта: Криштиану Роналду снова похвастался спортивным телом.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду оголил торс для своего Instagram.

Футболист опубликовал фото, на котором показал результат долгих тренировок - свое рельефное тело. Черно-белая гамма фотографии еще больше концентрирует внимание на кубиках пресса португальца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 27 Май 2019 в 10:43 PDT

Фотография так понравилась подписчикам Роналду, что она собрала почти 8 миллионов лайков за день. Большей популярностью пока пользуется только видео новой машины футболиста.

Ранее сообщалось, что Роналду завершил сезон с результативностью 2009 года.