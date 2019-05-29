Криштиану Роналду оголил торс в Instagram

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду оголил торс для своего Instagram.
Футболист опубликовал фото, на котором показал результат долгих тренировок - свое рельефное тело. Черно-белая гамма фотографии еще больше концентрирует внимание на кубиках пресса португальца.
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Фотография так понравилась подписчикам Роналду, что она собрала почти 8 миллионов лайков за день. Большей популярностью пока пользуется только видео новой машины футболиста.
Ранее сообщалось, что Роналду завершил сезон с результативностью 2009 года.