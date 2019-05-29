Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал

Новости спорта: Сегодня в Азербайджане "Челси" и "Арсенал" сойдутся в финале Лиги Европы УЕФА.

В среду, 29 мая, на стадионе "Олимпийский" в Баку (Азербайджан) состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором футболисты английских клубов "Челси" и "Арсенал" разыграют 15-килограммовый Кубок УЕФА.

Стартовый свисток итальянского арбитра Джанлуки Рокки прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

"Челси" во второй раз участвует в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 "синие" стали победителями турнира, выиграв в амстердамском финале у португальской "Бенфики".

На групповой стадии нынешнего розыгрыша "Челси" оставил позади БАТЭ из Беларуси, греческий ПАОК и венгерский "Види". В плей-офф лондонцы обыграли шведский "Мальме", киевское "Динамо", чешскую "Славию" и полуфинале по пенальти немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта.

"Арсенал" предыдущем розыгрыше дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира испанскому "Атлетико".

На старте группового этапа текущего турнира "Арсенал" обыграл дома полтавскую "Ворсклу" 4:2. После этого "канониры" добились еще четырех побед при одной ничьей. В 1/16 финала "Арсенал" одолел БАТЭ, в 1/8 финала - французский "Ренн", в четвертьфинале итальянский "Наполи", а в полуфинале с общим счетом 7:3 - испанскую "Валенсию".

В финалах мирного результата не бывает. В случае ничьей по окончании основного времени, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, судьба матча решится в серии пенальти.

Это будет первый в истории матч Лиги Европы с применением системы VAR. Команды получат дополнительную замену, если дело дойдет до дополнительного времени.