Обама: Сборная Аргентины не может выиграть чемпионат мира, несмотря на Месси

Новости спорта: Экс-президент США Барак Обама прокомментировал ситуацию с Месси и сборной Аргентины.

Бывший президент Америки Барак Обама считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси замечательным футболистом, как сообщает Sport.es. Тем не менее, 57-летний американец отметил, что даже талант футболиста "Барселоны" не позволяет "альбиселесте" добиться успехов на мировой арене.

Обама отмечает важность командной работы.

"Во время работы с талантливыми людьми можно разработать собственный стиль, который имеет шансы стать прогрессивным. Посмотрите на Аргентину, у них в сборной много проблем, они не могут выиграть чемпионат мира. Теперь вспомните Сальвадора Дали – он учился у Жоржа Брака. Хотел бы дать совет молодежи – нельзя достичь больших высот в одиночку".

Сборная Аргентины сыграет на Кубке Америки в Бразилии, турнир пройдет с 14 июня по 7 июля. Команда Месси сыграет в группе В с Колумбией, Парагваем и Катаром.