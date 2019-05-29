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Обама: Сборная Аргентины не может выиграть чемпионат мира, несмотря на Месси

Обама: Сборная Аргентины не может выиграть чемпионат мира, несмотря на Месси
12:58 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-президент США Барак Обама прокомментировал ситуацию с Месси и сборной Аргентины.

Бывший президент Америки Барак Обама считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси замечательным футболистом, как сообщает Sport.es. Тем не менее, 57-летний американец отметил, что даже талант футболиста "Барселоны" не позволяет "альбиселесте" добиться успехов на мировой арене.

Обама отмечает важность командной работы.

"Во время работы с талантливыми людьми можно разработать собственный стиль, который имеет шансы стать прогрессивным. Посмотрите на Аргентину, у них в сборной много проблем, они не могут выиграть чемпионат мира. Теперь вспомните Сальвадора Дали – он учился у Жоржа Брака. Хотел бы дать совет молодежи – нельзя достичь больших высот в одиночку".

Сборная Аргентины сыграет на Кубке Америки в Бразилии, турнир пройдет с 14 июня по 7 июля. Команда Месси сыграет в группе В с Колумбией, Парагваем и Катаром.

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Лионель Месси, Барак Обама, Новости спорта, Новости футбола.
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