Салах: Хотим реабилитироваться за прошлогодний финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Мохамед Салах рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах признал, что матч против Тоттенхэма в финале Лиги чемпионов будет сложным, несмотря на то, что в таблице АПЛ "красные" заняли место выше.

По словам египтянина, подробно матч команда с тренером Юргеном Клоппом еще не обсуждала.

"В прошлом году мы проиграли в финале Лиги чемпионов, но в этом мы хотим реабилитироваться. Этот матч будет очень тяжелым для нас. Ранее мы играли с Тоттенхэмом в АПЛ, где мы финишировали выше, чем они. Но сейчас это вообще неважно. Финал – это отдельный и особенный матч, в котором мы хотим выиграть.

Детали матча мы еще не обсуждали, но игроки прекрасно осознают, чего стоит наш тренер. Конечно, нам нужна будет и удача, но в любом случае нам придется усердно поработать", - цитирует Салаха сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.