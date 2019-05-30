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Салах: Хотим реабилитироваться за прошлогодний финал Лиги чемпионов

Салах: Хотим реабилитироваться за прошлогодний финал Лиги чемпионов
06:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мохамед Салах рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах признал, что матч против Тоттенхэма в финале Лиги чемпионов будет сложным, несмотря на то, что в таблице АПЛ "красные" заняли место выше.

По словам египтянина, подробно матч команда с тренером Юргеном Клоппом еще не обсуждала.

"В прошлом году мы проиграли в финале Лиги чемпионов, но в этом мы хотим реабилитироваться. Этот матч будет очень тяжелым для нас. Ранее мы играли с Тоттенхэмом в АПЛ, где мы финишировали выше, чем они. Но сейчас это вообще неважно. Финал – это отдельный и особенный матч, в котором мы хотим выиграть.

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Детали матча мы еще не обсуждали, но игроки прекрасно осознают, чего стоит наш тренер. Конечно, нам нужна будет и удача, но в любом случае нам придется усердно поработать", - цитирует Салаха сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах.
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