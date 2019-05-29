Реал представит Азара на следующей неделе

Новости спорта: После бельгийца мадриский клуб займется переходом Йовичем и Менди.

Как сообщает AS, мадридский Реал в понедельник, 3 июня, уже презентуют перед фанатами бельгийца Эдена Азара.

28-летний вингер Челси сегодня после финального матча Лиги Европы с Арсеналом уже может объявить о переходе в стан "Королевского клуба".

Президент "сливочных" Флорентино Перес также отметил, что очень заинтересован в переходе Эдена уже в это летнее межсезонье, однако был немногословен, так как лондонскому клубу с Азаром предстоит еще сразиться за титул.

Также по информации испанского издания, бельгиец станет первым представленным футболистом, затем Реал займется подписанием форварда Луки Йовича и левого фулбека Бенджамина Менди. Также столичная команда собирается представить Родриго на Сантьяго Бернабеу, который на данный момент играет в Сантосе на правах аренды.