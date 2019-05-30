Скачать
Четверг, 30.05.2019
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель
Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель

Арена Львов готова принять матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020

Арена Львов готова принять матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: В июне на “Арене Львов” сборная Украины по футболу проведет поединки со сборными Сербии и Люксемуруга в рамках отбора на Евро-2020.

Благодаря современным нидерландским технологиям в марте на искусственную основу "Арены Львов" был уложен новый натуральный газон, и сейчас он находится в идеальном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

“Арена Львов” была построена к Евро-2012, и старый газон уже нуждался в замене. Благодаря поддержке руководства УАФ, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства финансов Украины, местных властных структур все работы проходили в соответствии с запланированным графиком”, — отметил директор "Арены Львов" Юрий Майборода.

Мхитаряну не разрешили демонстрировать флаг родной страны на финале Лиги Европы

Остался доволен выполненными на “Арене Львов” работами и председатель Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко. По его мнению, новый газон отвечает всем требованиям, и теперь на стадионе можно проводить официальные футбольные матчи не только подопечных Андрея Шевченко, но и женской сборной, представителей других возрастных групп. Есть надежда, что именно здесь будут принимать своих соперников и лучшие местные футбольные команды.

Новый газон “Арены Львов” при надлежащей эксплуатации может прослужить до 10-ти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Арена Львов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
02 Челси - Арсенал: букмекеры оценили шансы команд в финале Лиги Европы
03 Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)
04 УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
05 Челси - Арсенал: составы команд на финал Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь