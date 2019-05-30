Арена Львов готова принять матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020

Новости спорта: В июне на “Арене Львов” сборная Украины по футболу проведет поединки со сборными Сербии и Люксемуруга в рамках отбора на Евро-2020.

Благодаря современным нидерландским технологиям в марте на искусственную основу "Арены Львов" был уложен новый натуральный газон, и сейчас он находится в идеальном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

“Арена Львов” была построена к Евро-2012, и старый газон уже нуждался в замене. Благодаря поддержке руководства УАФ, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства финансов Украины, местных властных структур все работы проходили в соответствии с запланированным графиком”, — отметил директор "Арены Львов" Юрий Майборода.

Остался доволен выполненными на “Арене Львов” работами и председатель Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко. По его мнению, новый газон отвечает всем требованиям, и теперь на стадионе можно проводить официальные футбольные матчи не только подопечных Андрея Шевченко, но и женской сборной, представителей других возрастных групп. Есть надежда, что именно здесь будут принимать своих соперников и лучшие местные футбольные команды.

Новый газон “Арены Львов” при надлежащей эксплуатации может прослужить до 10-ти лет.