Чех: Победа в Лиге Европы станет идеальным окончанием карьеры

Новости спорта: Вратарь "Арсенала" Петр Чех поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с "Челси".

Матч состоится в Баку сегодня, 29 мая, на Олимпийском стадионе. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"По итогам жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов мы оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: „Это грядёт, это приближается“. Это судьба. Надеюсь, мечта свершится и в итоге я завершу всё трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры.

Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста. Я задал высокий стандарт качества во всём, чем занимался, и делал так до последнего дня", — цитирует Чеха пресс-служба УЕФА.