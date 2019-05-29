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УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах

УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Состоялись несколько матчей заключительного тура украинской Премьер-лиги.

Заключительный в сезоне, 32-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги открыли в среду, 29 мая, матчи группы на выбывание, в которых определился неудачник национального первенства, а также два клуба, которые сыграют с командами Первой лиги за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

ФК "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского со счетом 2:3 уступил львовским "Карпатам", одесский "Черноморец" разгромил черниговскую "Десну" - 3:0, а полтавская "Ворскла" не удержала преимущество в два мячи, сыграв вничью с донецким "Олимпиком" - 2:2.

"Арсенал-Киев", который в итоге финишировал последним в турнирной таблице, в следующем сезоне уступит место в Премьер-лиге победителю Первой лиги "Днепру-1".

Футбол. Где и когда смотреть матчи заключительного тура УПЛ

В переходных матчах за право играть в Премьер-лиге 4 и 8 июня "Карпаты" встретятся с третьей командой Первой лиги луцкой "Волынью", а "Черноморец" сойдется с "Колосом" (Ковалевка), который занял второе место в Первой лиге.

Завершится 32-й тур в четверг, 30 мая. "Мариуполь" сыграет с луганской "Зарей", "Александрия" - с киевским "Динамо", а ФК "Львов" будет противостоять чемпиону страны донецкому "Шахтеру".

Турнирное положение:

первая шестерка (после 31-го тура) - "Шахтер" - 80 очков, "Динамо" - 69, "Александрия" - 49, "Заря" - 43, "Мариуполь" - 40, "Львов" - 34;

вторая шестерка (после 32-х туров) - "Ворскла" - 42, "Десна" - 41, "Олимпик" - 34, "Карпаты" - 33, "Черноморец" - 31, "Арсенал-Киев" - 26.

Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Киевское "Динамо" третий сезон подряд стало серебряным призером. "Александрия" впервые в истории клуба выиграла

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