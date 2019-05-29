Валенсия требует провести Суперкубок Испании-2019 по старому регламенту

Новости спорта: Обладатель Кубка Испании Валенсия считает, что должна разыграть трофей в противостоянии с чемпионом страны — Барселоной.

Федерация футбола Испании намерена провести Суперкубок в новом формате (четыре команды) уже в 2019 году, однако с этим не согласна Валенсия — сообщает AS.

Обладатель Кубка Испании аргументирует свою позицию тем, что поединок за Суперкубок является логическим завершением сезона-2018/2019, следовательно, должен проводится по регламенту, действовавшему на начало сезона. То есть трофей должны разыграть чемпион и обладатель Кубка.

Чтобы отстоять свою позицию, Валенсия готова обратиться в Высший совет спорта, как к третейскому судье.

Федерация футбола Испании в апреле изменила формат Суперкубка, согласно которому трофей разыграют в "финале четырех". В нынешнем варианте — Барселона, Атлетико, Реал и Валенсия.