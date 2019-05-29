Челси - Арсенал: составы команд на финал Лиги Европы

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.
Челси: 1 Аррисабалага (В), 5 Жоржиньо, 7 Канте, 10 Э. Азар, 11 Педро Родригес, 17 Ковачич, 18 Жиру, 27 А. Кристенсен, 28 Аспиликуэта (К), 30 Давид Луис, 33 Эмерсон Палмери.
Запасные: 13 Кабальеро (В), Джейми Камминг 52, Маркос Алонсо 3, Росс Баркли 8, Гонсало Игуаин 9, Давиде Дзаппакоста 21, Виллиан 22, Гэри Кэхилл 24, Итан Ампаду 44, Конор Галлахер 51, Джордж Макикран 55.
Арсенал: 1 Чех (В), 5 Папастатопулос, 6 Косьельни (К), 9 Ляказетт, 10 Эзил, 11 Торрейра, 14 Обамеянг, 15 Мэйтлэнд-Найлс, 18 Монреаль, 31 Колашинац, 34 Джака.
Запасные: Лено (В) 19, Деян Илиев 44, Мохамед Эльнени 4, Стефан Лихтштайнер 12, Алекс Ивоби 17, Шкодран Мустафи 20, Дэнни Уэлбек 23, Карл Дженкинсон 25, Маттео Гендузи 29, Эдди Нкетиа 49, Джо Уиллок 59, Букайо Сака.