Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)

В среду, 29 мая, в Баку, на стадионе «Олимпийский» проходит финал Лиги Европы между лондонскими командами – «Челси» и «Арсеналом».
Начало матча в 22:00.
Стартовые составы команд:
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич, Азар, Жиру, Педро.
Запасные: Кабальеро, Камминг, Алонсо, Баркли, Игуаин, Дзаппакоста, Виллиан, Кэхилл, Ампаду, Галлахер, Макикран.
«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Эзил, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок, Сака, Амаечи, Ивоби, Нкетиа, Уэлбек.