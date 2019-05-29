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Среда, 29.05.2019
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (2-й тайм)
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (2-й тайм)
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Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)

Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)
22:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотрите видео голов и обзор финального матча Лиги Европы, который проходит в Баку.

В среду, 29 мая, в Баку, на стадионе «Олимпийский» проходит финал Лиги Европы между лондонскими командами – «Челси» и «Арсеналом».

Челси - Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Начало матча в 22:00.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич, Азар, Жиру, Педро.

Запасные: Кабальеро, Камминг, Алонсо, Баркли, Игуаин, Дзаппакоста, Виллиан, Кэхилл, Ампаду, Галлахер, Макикран.

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Эзил, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок, Сака, Амаечи, Ивоби, Нкетиа, Уэлбек.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, ЛЕ.
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