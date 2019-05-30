Рианчо сменит Хацкевича на посту наставника Динамо

Новости спорта: Игорь Суркис решил не продлевать контракт с Александром Хацкевичем.

Киевское Динамо приняло решение расстаться с Александром Хацкевичем, информирует glavred.info, ссылаясь на источник внутри клуба.

Сообщается, что контракт с 45-летним специалистом продлен не будет, 31 мая столичная команда узнает имя нового наставника.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера является испанский специалист Рауль Рианчо, который работал в Динамо, будучи помощником Сергея Реброва. Последним местом работы Рианчо был московский Спартак.

"Футболисты «Динамо» поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.

Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", – сообщил инсайдер.

Ранее Суркис заявил, что ему надо встретиться с Хацкевичем, прежде чем принимать решение, оставлять ли его.