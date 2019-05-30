Скачать
Четверг, 30.05.2019
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче
Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче

Рианчо сменит Хацкевича на посту наставника Динамо

Рианчо сменит Хацкевича на посту наставника Динамо
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Игорь Суркис решил не продлевать контракт с Александром Хацкевичем.

Киевское Динамо приняло решение расстаться с Александром Хацкевичем, информирует glavred.info, ссылаясь на источник внутри клуба.

Сообщается, что контракт с 45-летним специалистом продлен не будет, 31 мая столичная команда узнает имя нового наставника.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера является испанский специалист Рауль Рианчо, который работал в Динамо, будучи помощником Сергея Реброва. Последним местом работы Рианчо был московский Спартак.

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы

"Футболисты «Динамо» поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.

Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", – сообщил инсайдер.

Ранее Суркис заявил, что ему надо встретиться с Хацкевичем, прежде чем принимать решение, оставлять ли его.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола, Рауль Рианчо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
02 Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)
03 Челси - Арсенал: букмекеры оценили шансы команд в финале Лиги Европы
04 Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
05 Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь