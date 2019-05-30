Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче

Новости спорта: Сборная Украины в товарищеском матче на сборах обыграла победителей Первой Лиги сезона 2018/19.

Сборная Украины в товарищеском матче на сборах обыграла победителей Первой Лиги сезона 2018/19 СК Днепр-1 (2:1).

Стоит отметить, что за национальную команду были задействованы некоторые игроки молодежной сборной Украины.

Оба гола сборной на свой счет оформил Роман Яремчук, представляющий бельгийский Гент. За Днерп-1 забил Сергей Панасенко.

Обзор матча:

Украина - СК Днепр-1 — 2:1 (1:0)

Украина: Билык (молодежня сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежня сборная), Петряк (77, Мілованов,молодежня сборная), Малиновский (46, Козак, молодежня сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

Голы: Яремчук (14, 57) - Панасенко (82).