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Победа Челси позволила Лиону выйти в групповой этап Лиги Европы

Победа Челси позволила Лиону выйти в групповой этап Лиги Европы
08:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Изначально французский клуб должен был играть в плей-офф квалификации турнира.

Победа Челси над Арсеналом в финале Лиги Европы (4:1) позволила Лиону получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Французский клуб должен был начинать путь в турнире с третьего отборочного раунда. Но поскольку Челси уже обеспечил себе место на данной стадии турнира, заняв третью строчку в чемпионате Англии, место лондонцев согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошло третьей команде Франции.

Теперь вместо Лиона в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет турецкий Истанбул Башакшехир, а хорватская Риека выступит в третьем отборочном раунде ЛЕ.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, ФК Лион, Футбол, Новости футбола.
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