Португальский гранд интересуется легионером Шахтера

Новости спорта: Спортинг хочет арендовать бразильского вингера Маркиньоса Сиприано.

Лиссабонский "Спортинг" проявляет интерес к бразильскому хавбеку "Шахтера" Маркиньосу Сиприано.

Как сообщает A Bola, "львы" хотели бы оформить годичную аренду 20-летнего полузащитника.

Также в португальских СМИ пишут о том, что за Сиприано также следят "Витория Гимараэш" и "Белененсеш", однако, как сообщает источник, именно "Спортинг" является наиболее вероятным вариантом для трансфера игрока.

Напомним, что Сиприано перешел в "Шахтер" из "Сан-Паулу" летом прошлого года, и с того момента сыграл за "горняков" всего 5 матчей (1 раз выходил в основе), в которых результативными действиями не отмечался.