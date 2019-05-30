Челси - Арсенал: слова Эмери после финала Лиги Европы

Новости спорта: Главный тренер Арсенала считает, что команда была наказана за допущенные ошибки.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подвел итоги финального матча Лиги Европы с Челси.

"Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас Челси сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. Челси сыграл эффективно, и первый гол изначально значил очень многое. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны.

Мы стали сильнее, но этого мало. Нужно прибавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты. Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны, также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти.

Хочу, чтобы болельщики знали - это часть процесса, и мы еще только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперед", - заявил Эмери на пресс-конференции.