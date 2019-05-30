Скачать
Четверг, 30.05.2019
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче
Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче

Челси - Арсенал: слова Эмери после финала Лиги Европы

Челси - Арсенал: слова Эмери после финала Лиги Европы
09:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер Арсенала считает, что команда была наказана за допущенные ошибки.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подвел итоги финального матча Лиги Европы с Челси.

"Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас Челси сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. Челси сыграл эффективно, и первый гол изначально значил очень многое. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны.

Мы стали сильнее, но этого мало. Нужно прибавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы

В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты. Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны, также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти.

Хочу, чтобы болельщики знали - это часть процесса, и мы еще только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперед", - заявил Эмери на пресс-конференции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
02 Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
03 Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)
04 Челси - Арсенал: букмекеры оценили шансы команд в финале Лиги Европы
05 Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь