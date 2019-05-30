Канте - о победе Челси в Лиге Европы и уходе Азара

Новости спорта: Француз рад, что имел возможность играть с Эденом в одной команде.

Полузащитник Челси Нголо Канте после победы над Арсеналом в финале Лиги Европы (4:1) прокомментировал вероятный уход Эдена Азара в Реал.

"Это не повод для грусти. Я думаю, что Эден провел замечательное время в Челси. Он смог полностью проявить себя в этом клубе. Не знаю, как все сложится дальше, но пока я могу пожелать ему успехов в карьере.

Эден долго пробыл здесь и завоевал много трофеев. Лично я очень рад, что имел возможность играть с ним в одной команде. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Канте Goal.com.

Ранее сообщалось, что Азар объявил о своем уходе из Челси.