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Канте - о победе Челси в Лиге Европы и уходе Азара

Канте - о победе Челси в Лиге Европы и уходе Азара
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Француз рад, что имел возможность играть с Эденом в одной команде.

Полузащитник Челси Нголо Канте после победы над Арсеналом в финале Лиги Европы (4:1) прокомментировал вероятный уход Эдена Азара в Реал.

"Это не повод для грусти. Я думаю, что Эден провел замечательное время в Челси. Он смог полностью проявить себя в этом клубе. Не знаю, как все сложится дальше, но пока я могу пожелать ему успехов в карьере.

Эден долго пробыл здесь и завоевал много трофеев. Лично я очень рад, что имел возможность играть с ним в одной команде. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Канте Goal.com.

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы

Ранее сообщалось, что Азар объявил о своем уходе из Челси.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Н'Голо Канте.
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