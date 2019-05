Вест Хэм Ярмоленко представил форму на следующий сезон

Вест Хэм представил новый дизайн домашней и гостевой форм на следующий сезон.

Полосы на обоих комплектах служат отсылкой к форме, в которой команда Молотобойцев в 1980 году выиграла третий и пока последний Кубок Англии в клубной истории.

В минувшем сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини заняли 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а из Кубка страны вылетели на этапе 1/16 финала от Уимблдона.

Introducing our new 2019/20 Home and Away kits



Inspired by the Class of '80.#ThenNowForever pic.twitter.com/JupzTnW3YQ