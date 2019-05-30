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Слова Сарри после победы в Лиге Европы

Слова Сарри после победы в Лиге Европы
13:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник Челси заявил, что его игроки заслужили победу в Лиге Европы.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы. Для 60-летнего итальянского специалиста этот трофей стал первым в карьере.

"Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Первый тайм был сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с Арсеналом, который очень опасно контратакует.

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы

Мое будущее в клубе? Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для Челси и что Челси может сделать для меня. Мене нравится работать в премьер-лиге, я счастлив в Челси, но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в Челси. Но одного моего мнения тут недостаточно.

Азар восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению", - отметил Сарри на пресс-конференции.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Лига Европі, Маурицио Сарри.
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