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СМИ: Олимпик не получил аттестат на следующий сезон УПЛ

СМИ: Олимпик не получил аттестат на следующий сезон УПЛ
13:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: История донецкого клуба может завершится не самым позитивным образом.

Аттестационный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) решил отказать донецкому Олимпику в выдаче аттестата на следующий сезон УПЛ, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

Причина — команды Олимика в категории U-19 и U-21 дисквалифицированы за договорные матчи, из-за чего регламент не позволяет основной команде выступать в УПЛ.

В данный момент донецкий клуб подал апелляцию на решение о дисквалификации молодежной и юношеской команды, но это дело не продвигается и может не решится к старту нового чемпионата.Сообщается, что Олимпик после соответствующего решения Аттестационного комитета обратился к другим клубам УПЛ с целью, чтобы появилось совместное прошение к УАФ сделать для донецкого клуба исключение из правил.

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Журналист заявляет, что далеко не все клубы Премьер-лиги намерены поддержать подобную инициативу Олимпика и вряд ли команда получит поддержку клубов УПЛ.

Если дончане все же не смогут заявиться на следующий сезон, то их место может занять одна из команд УПЛ, которая рискует проиграть в стыковых матчах, либо киевский Арсенал.

По итогам сезона Олимпик занял 9-е место УПЛ, в их активе 34 очка.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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