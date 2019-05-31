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Кудзиева возглавила девичью сборную Украины по футболу

Кудзиева возглавила девичью сборную Украины по футболу
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото womensfootball.com.ua

Новости спорта: Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главного тренера девичьей сборной Украины (WU-15) выбрала Елену Кудзиеву из 7 претендентов.

Конкурсная комиссия заслушала перспективные планы развития команды от семи претендентов и назначила Елену Кудзиеву на должность главного тренера девичьей сборной Украины WU-15. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

На должность наставника младшей по возрастной категории девичьей сборной по футболу претендовали: Павел Перепелица, Роман Романюк, Наталья Игнатович, Александр Митько, Елена Кудзиева, Владимир Ефимак и Татьяна Верезубова.

В состав конкурсной комиссии вошли: президент Всеукраинской ассоциации женского футбола Валерий Лунченко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации женского футбола Юрий Титаренко и начальник отдела женского футбола УАФ Иван Шепеленко.

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Елена Кудзиева возглавляет женскую футбольную команду “Злагода-Днепр-1” (Днепр) — участника чемпионата Украины по футболу в высшей лиге.

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Футбол, Тренер, Елена Кудзиева, WU-15.
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