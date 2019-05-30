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Арсенал проиграл пятый финал еврокубков подряд

Арсенал проиграл пятый финал еврокубков подряд
17:28 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Проклятие Бенфики начинает действовать на Канониров.

Ранее Арсенал крупно проиграл Челси в финале Лиги Европы.

Это поражение стало пятым подряд в финале еврокубков для лондонцев. Последний европейский трофей «канониры» добыли аж 25 лет назад, обыграв в финале Кубка Кубков-1994 Парму (1:0). В том же сезоне Арсенал получил право сыграть в Суперкубке УЕФА, однако уступил трофей Милану (0:0; 0:2). Через год Арсенал опять вышел в финал Кубка Кубков и потерпел неудаче в битве с Сарагосой (1:2).

Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)

Следующий еврокубковый финал случился аж через 5 лет. Подопечные Арсена Венгера дошли до решающего матча Кубка УЕФА и проиграли трофей Галатасараю в серии пенальти. Уже в 2006 году француз смог довести Арсенал до финала Лиги Чемпионов, где лондонцы оказались слабее Барселоны (1:2). И вот вчера случилось пятое подряд поражение в финалах еврокубков.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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