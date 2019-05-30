Гельзин: УАФ не выдала атестат Олимпику на сезон 2019/2020

Новости спорта: Дончане могут покинуть УПЛ

Владислав Гельзин в интервью Tribuna.com подтврдил, что Олимпик не получил атестат на участие в чемпионате Украины от УАФ. Причина – команды Олимпика U-21 и U-19 получили дисквалификацию за договорные матчи. Согласно регламенту, у клуба УПЛ должны быть юниорская и молодежная команды.

– Правда, что Олимпику не выдали аттестат на следующий сезон?

- Да, это правда. Очень обидно, что люди в федерации не сдержали свое слово, ведь они обещали, что дисквалификация молодежных команд никак не заденет первую команду. Людей, которые сейчас финансируют футбол, не так много. Их надо поддерживать, а не уничтожать. Федерация – это вредитель украинского футбола.

– Известно, что вы подали апелляцию. Как с ней дела?

- Да, сегодня будут ее рассматривать. В кулуарах мы знали об этом еще 4-5 месяцев назад. Но нас обманывали все время и обещали, что ничего не будет. Если нам не выдадут аттестат, то я дам много информации. Будет интересно.