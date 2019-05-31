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Зинченко - в сборной лучших молодых игроков Европы

Зинченко - в сборной лучших молодых игроков Европы
03:03 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Игра украинца в этом сезоне произвела впечатление.

Портал WhoScored составил сборную из молодых игроков (до 21 года), которые лучше всех провели сезон в ТОП-5 национальных чемпионатов Европы.

Так, Александр стал лучшим левым защитником в данной категории. Его средний балл за сезон - 7,14. Игрок попал в компанию таких исполнителей, как Трент Александер-Арнольд, Киллиан Мбаппе, Жадон Санчо и Усман Дембеле.

Сборная Украины обыграла дебютанта УПЛ в контрольном матче

В сезоне 2018/2019 украинец провел 29 игр в футболке Манчестер Сити, в которых отметился одним голом и отдал 5 результативных передач. Вместе с командой игрок выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок Лиги.

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Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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