Зинченко - в сборной лучших молодых игроков Европы

Новости спорта: Игра украинца в этом сезоне произвела впечатление.

Портал WhoScored составил сборную из молодых игроков (до 21 года), которые лучше всех провели сезон в ТОП-5 национальных чемпионатов Европы.

Так, Александр стал лучшим левым защитником в данной категории. Его средний балл за сезон - 7,14. Игрок попал в компанию таких исполнителей, как Трент Александер-Арнольд, Киллиан Мбаппе, Жадон Санчо и Усман Дембеле.

В сезоне 2018/2019 украинец провел 29 игр в футболке Манчестер Сити, в которых отметился одним голом и отдал 5 результативных передач. Вместе с командой игрок выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок Лиги.