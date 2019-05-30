Тренер Челси Сарри завоевал первый трофей в карьере

Новости спорта: 60-летний специалист Маурицио Сарри впервые выиграй трофей в тренерской карьере.

Победа над Арсеналом в финале Лиги Европы позволила Маурицио Сарри завоевать свой первый трофей в тренерской карьере.

Несмотря на хорошую тренерскую репутацию, до 60-ти лет итальянцу не удавалось завоевать какой-либо трофей со своими командами. К своему успеху специалист шел с 2000 года, когда возглавил Сансовино.

В дальнейшем Сарри поработал с Санджованезе, Пескаре, Ареццо, Авелинно, Вероне, Перудже, Гросетто, Алессандрии, Сорренто, Эмполи, Наполи и Челси. Именно в составе «синих» Сарри получил долгожданную чемпионскую медаль Лиги Европы.