Рамос принял решение касательно Реала

Новости спорта: Капитан планирует доиграть в Мадриде до конца контракта.

Капитан "Реала" Серхио Рамос на пресс-конференции объявил, что планирует продолжить карьеру в столичном клубе, несмотря на предложение из Китая. Об этом сообщает издание Marca.

"Я не планирую уходить из "Реала" и хотел бы завершить здесь карьеру. Мои отношения с Флорентино Пересом - это отношения отца и сына, в которых порой тоже случаются конфликты и разногласия.

У меня действительно есть предложение из Китая, но сейчас я связан с "Реалом" и хочу доработать до конца своего контракта. Вокруг этого ходило много разных слухов, я хочу их опровергнуть.

Моя цель - построить новый "Реал" вместе с президентом клуба и начинать смотреть в будущее. Хотелось бы иметь физическую силу, чтобы продолжать играть. Сколько это еще будет продолжаться? Не знаю, может, два года, четыре года, шесть лет. Когда придет время, я могу уйти, но только в команду, с которой никогда бы не играл против "Реала", - рассказал Серхио Рамос.

Отметим, что действующий контракт футболиста с "Реалом" истекает летом 2021 года.

В прошлом сезоне Серхио Рамос сыграл в 42 матчах "Реала" во всех турнирах. В его активе 11 голов и 2 результативные передачи.