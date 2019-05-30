Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами

Матчами украинских грандов завершился чемпионат Украины по футболу.
Александрия — Динамо 0:2
Голы: Цыганков, 21, 70
Александрия: Панькив — Лучкевич, Бабогло, Бухал, Пашаев — Запорожан (Дедечко, 64), Банада, Ковалец (Пономарь, 74) — Протасов, Ситало, Задерака (Шастал, 70).
Динамо: Бущан — Кендзера (Шапаренко, 27), Бурда, Шабанов, Миколенко — Цыганков, Алибеков, Шепелев, Де Пена — Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).
Предупреждения: Запорожан, Бабогло — Алибеков.
На 32-й минуте был удален Ахмед Алибеков (Динамо) (повторное предупреждение).
Львов — Шахтер 0:3
Голы: Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86.
Львов: Сарнавский — Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46) — Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85) — Алваро, Бруно.
Шахтер: Кудрик — Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко — Коваленко, Маркос Антонио — Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70) — Дентиньо.
Предупреждение: Педро, Мартан — Антонио, Степаненко.