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Четверг, 30.05.2019
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Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами

Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
22:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В Украине завершился 28-й чемпионат страны по футболу.

Матчами украинских грандов завершился чемпионат Украины по футболу.

Александрия — Динамо 0:2

Голы: Цыганков, 21, 70

Александрия: Панькив — Лучкевич, Бабогло, Бухал, Пашаев — Запорожан (Дедечко, 64), Банада, Ковалец (Пономарь, 74) — Протасов, Ситало, Задерака (Шастал, 70).

Динамо: Бущан — Кендзера (Шапаренко, 27), Бурда, Шабанов, Миколенко — Цыганков, Алибеков, Шепелев, Де Пена — Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).

Предупреждения: Запорожан, Бабогло — Алибеков.

На 32-й минуте был удален Ахмед Алибеков (Динамо) (повторное предупреждение).

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Львов — Шахтер 0:3

Голы: Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86.

Львов: Сарнавский — Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46) — Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85) — Алваро, Бруно.

Шахтер: Кудрик — Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко — Коваленко, Маркос Антонио — Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70) — Дентиньо.

Предупреждение: Педро, Мартан — Антонио, Степаненко.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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