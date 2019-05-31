Ман Сити отклонил предложение Баварии по Сане

Манчестер Сити отклонил предложение Баварии по трансферу полузащитника Лероя Сане, сообщает The Guardian. Мюнхенцы предлагали за игрока сборной Германии 80 миллионов евро.
Действующий договор 23-летнего Сане с Ман Сити истекает летом 2021 года. Главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола желает сохранить его в составе команды.
Бавария пока раздумывает над улучшенным предложением. Руководство мюнхенцев видит в Сане замену Арьену Роббену и Франку Рибери. Легендарные вингеры покидают команду этим летом.
Сане в завершившемся сезоне не являлся безоговорочным игроком стартового состава в команде Хосепа Гвардиолы, который активно использовал ротацию в атакующей линии Манчестер Сити. Всего за Горожан во всех турнирах в сезоне 2018/2019 полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 18 ассистов.