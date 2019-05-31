Конте рассказал, почему принял приглашение Интера

Новости спорта: Антонио Конте признался, что его удивило во время переговоров.

Новый тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал свое назначение.

"Начинается новый этап в моей жизни, я очень взволнован. Постараюсь своей работой оправдать доверие руководства клуба.

Сделал выбор в пользу Интера, потому что у команды прочная база, и клуб очень амбициозен. Также надо помнить о истории Интера. Меня приятно удивило то, насколько прозрачен клуб, поражен их уровнем желания вернуть себе те позиции, на которых он раньше был", — цитирует Конте официальный сайт Интера.

Ранее Интер объявил о назначении Конте. По данным СМИ, соглашение Интера с Антонио Конте рассчитано до 2022 года.