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Пятница, 31.05.2019
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Конте рассказал, почему принял приглашение Интера

Конте рассказал, почему принял приглашение Интера
10:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Антонио Конте признался, что его удивило во время переговоров.

Новый тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал свое назначение.

"Начинается новый этап в моей жизни, я очень взволнован. Постараюсь своей работой оправдать доверие руководства клуба.

Сделал выбор в пользу Интера, потому что у команды прочная база, и клуб очень амбициозен. Также надо помнить о истории Интера. Меня приятно удивило то, насколько прозрачен клуб, поражен их уровнем желания вернуть себе те позиции, на которых он раньше был", — цитирует Конте официальный сайт Интера.

Назван лучший игрок финала Лиги Европы

Ранее Интер объявил о назначении Конте. По данным СМИ, соглашение Интера с Антонио Конте рассчитано до 2022 года.

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ФК Ювентус, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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