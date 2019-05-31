Шаран: Александрия будет играть матчи ЛЕ во Львове

Новости спорта: Тренер бронзового призера УПЛ сообщил, где команда будет играть домашние матчи в еврокубках.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, что на 99% команда будет играть домашние матчи группового этапа Лиги Европы во Львове, передает Футбол News.

Домашние матчи чемпионата Украины Александрия проводит в своем городе на стадионе Ника, однако домашняя арена александрийцев не может принимать матчи группового этапа еврокубков. Во Львове раньше свои домашние матчи еврокубков проводили Шахтер и Заря.

Ранее Шаран сообщал, что в качестве домашнего стадиона для матчей Лиги Европы Александрия может выбрать арены в Одессе или Полтаве.

Александрия финишировала на третьем месте в УПЛ, что позволило команде Шарана напрямую выйти в группу Лиги Европы сезона 2019/2020. Для александрийцев это будет первое участие в группе еврокубков в истории.

В общем, для Александрии это второе участие в Лиге Европы. В 2017 году желто-черные прошли в третьем квалификационном раунде турнира румынскую Астру, но проиграли в раунде плей-офф БАТЭ.

Александрия в последнем матче чемпионата Украины дома проиграла Динамо со счетом 0:2. В итоговой таблице команда Шарана отстала от киевлян на 23 очка и опередила четвертый Мариуполь на 6 баллов.