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Наставник Мариуполя Бабич продлил контракт с клубом

Наставник Мариуполя Бабич продлил контракт с клубом
12:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта: Приазовцы вышли в Лигу Европы по итогам сезона.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт приазвоцев. Детали нового контракта пока не разглашаются.

Также соглашения с клубом продлили и помощники Бабича по тренерскому штабу: Юрий Беньо, Александр Лавренцов, Владимир Белаков и Александр Малахов.

Бабич возглавил Мариуполь в 2017 году, сменив на посту Александра Севидова, который вывел приазовцев из Первой лиги в Премьер-лигу. Под руководством Бабича в прошлом сезоне Мариуполь занял пятое место и вышел в Лигу Европы.

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Мариуполь, победив в последнем туре УПЛ Зарю (3:1), занял четвертое место и будет играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Пока неизвестно, где будут проводить приазовцы домашние матчи еврокубков.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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