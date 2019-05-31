Наставник Мариуполя Бабич продлил контракт с клубом

Новости спорта: Приазовцы вышли в Лигу Европы по итогам сезона.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт приазвоцев. Детали нового контракта пока не разглашаются.

Также соглашения с клубом продлили и помощники Бабича по тренерскому штабу: Юрий Беньо, Александр Лавренцов, Владимир Белаков и Александр Малахов.

Бабич возглавил Мариуполь в 2017 году, сменив на посту Александра Севидова, который вывел приазовцев из Первой лиги в Премьер-лигу. Под руководством Бабича в прошлом сезоне Мариуполь занял пятое место и вышел в Лигу Европы.

Мариуполь, победив в последнем туре УПЛ Зарю (3:1), занял четвертое место и будет играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Пока неизвестно, где будут проводить приазовцы домашние матчи еврокубков.