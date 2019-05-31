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Полузащитник Шахтера перешел в Ференцварош Реброва

Полузащитник Шахтера перешел в Ференцварош Реброва
12:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Зубков перебрался в венгерский Ференцварош на правах аренды.

Украинский хавбек донецкого Шахтера Александр Зубков перебрался в венгерский Ференцварош на правах аренды.

Срок аренды пока что неизвестен.

"Я докажу, что мой переход стоило оформить", - заявил 22-летний полузащитник.

Напомним, что Александр - воспитанник "оранжево-черных", однако в прошлом сезоне он играл за Мариуполь, где провел 22 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.

Также заметим, что Ференцварош сейчас тренирует Сергей Ребров и играет другой украинец - Игорь Харатин. В прошлом сезоне венгерский клуб выиграл чемпионат и теперь коллектив украинского менеджера будет играть в Лиге чемпионов с первого раунда квалификации.

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Отметим, что другой украинский экс-полузащитник донецкого Шахтера Иван Петряк покинул Ференцварош со скандалом, перейдя в стан основного конкурента.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Ференцварош, Новости футбола, Александр Зубков.
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