Лунин не поможет сборной Украины U-20 в плей-офф чемпионата мира

Новости спорта: Вратарь прибудет в расположение национальной сборной.

Вратарь Андрей Лунин покинет расположение сборной Украины U-20 и 1-го июня приедет в расположение национальной сборной Украины, которая готовится в Харькове к матчам отбора Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, указывая, что Лунин приедет в команду Шевченко вместе с игроками, завершившим сезон УПЛ.

Отметим, что Лунин провел 3 матча группового турнира чемпионата мира в составе Украины U-20, в которых пропустил два гола и отбил пенальти в матче с Нигерией. Видимо, Андрей Лунин не поможет команде Петракова в 1/8 финала (наша команда проведет матч 3-го июня).

Национальная сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а с Люксембургом 10-го июня. Оба матча пройдут во Львове.