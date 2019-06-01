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Роналдо: Все мы хотим, чтобы в футболе не было коррупции

Роналдо: Все мы хотим, чтобы в футболе не было коррупции
22:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Роналдо прокомментировал коррупционные скандалы в футболе.

Экс-нападающий, а ныне акционер Вальядолида Роналдо поделился своим мнением касательно скандала, в котором множество игроков и функционеров подозревают в организации договорных матчей, в том числе бывшего полузащитника "бело-фиолетовых" Борху Фернандеса.

"Очень надеюсь, что Борха в этом не участвует. Но, в любом случае, я думаю, что это хорошо, что ведется расследование, потому что мы все хотим, чтобы в футболе не было коррупции".

"Я из Бразилии, и у нас огромный уровень коррупции. Мы поддерживаем расследование, мы сделаем все, чтобы сотрудничать, и мы предоставим всю имеющуюся у нас информацию".

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"Нам еще никто не звонил, я не смог поговорить ни с Борхой, ни с кем-либо еще. Мы ничего не можем сделать, кроме как ждать, пока все это прояснится", — сказал Роналдо AS.

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Футбол, Роналдо, Новости футбола.
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