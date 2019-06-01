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Динамо - лидер по домашней посещаемости в Украине

Динамо - лидер по домашней посещаемости в Украине
04:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Матчи Динамо в Киеве собирают самую большую зрительскую аудиторию в Украине.

В сезоне-2018/2019 средняя посещаемость домашних поединков Динамо в первенстве УПЛ составила 14 237 зрителей, что почти в два раза превышает показатель Шахтера — 7 470. Замкнул тройку команд с самыми преданными болельщиками Черноморец — 4 907.

Самыми посещаемыми матчами завершившегося чемпионата Украины стали Динамо — Шахтер (03.08.2018, 46 475), Динамо — Шахтер (24.04.2019, 41 383), Шахтер — Динамо (22.05.2019, 30 315), Динамо — Заря (11.05.2019, 18 257) и Шахтер — Динамо (03.11.2018, 17 125).

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Также Динамо собирало самую большую аудиторию на своих домашних матчах в еврокубках среди украинских команд: Динамо — Челси (64 830), Динамо — Олимпиакос (48 902), Динамо — Аякс (43 141), Динамо — Славия (39 318), Шахтер — Лион (38 916).

По окончании сезона Динамо поблагодарило своих фанов за поддержку.

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ФК Динамо (Киев), Болельщики, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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