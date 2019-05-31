Робертсон: Многие из нас играли в финале и год назад в Киеве

Новости спорта: Эндрю Робертсон рассказал, что не считает Тоттенхэм аутсайдером противостояния.

Левый защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон на пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов поделился своими мыслями относительно второй за два года попытки "красных" добыть главный европейский трофей.

"Прошедшим летом мы сделали мало трансферов, и от нас практически никто не ушел. То есть многие из нас играли в финале и год назад в Киеве, так что этот опыт пойдет нам на руку. Он должен помочь справиться с давлением. Но сейчас мы не должны думать о проигранных финалах в Киеве и Базеле (финал Лиги Европы-2016 против Севильи — прим. редакции). Если бы мы это делали, то у нас были бы крупные проблемы".

"С тех пор как к нам пришел новый тренер, он очень многое изменил в клубе. И мы хотим отблагодарить его кубком. Но хотим сделать это не только ради Клоппа, а в том числе ради всех болельщиков и всей большой команды людей, работающих на Ливерпуль".

"Мы ощущаем давление каждый раз, когда выходим играть на поле за этот клуб. Знаем, что за нас болеют по всему миру. Болельщики на стадионе — лишь малая часть всех наших фанов. Мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают по всему миру".

Шотландец также отметил позитивные качества оппонента.

"Благодаря тренерскому подходу Почеттино создается впечатление, что Тоттенхэм существенно усиливается с каждым трансфером. Моура стал героем матча в гостях у Аякса. Это фантастический игрок с невероятными качествами".

"Я не думаю, что Тоттенхэм — аутсайдер. Матчи против них в Премьер-лиге были сложнейшими из всех. Они могут создать нам проблемы, но и мы можем создать им — как и любой другой команде. Главное, кто проявит себя лучше именно в день финала".

"Обе команды в одинаковой ситуации. И погода для всех одинакова. Мы только что прилетели и знаем, как здесь жарко. Но мы уже играли в таких условиях".