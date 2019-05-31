Скачать
Пятница, 31.05.2019
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Цыганков - лучший футболист 32-го тура УПЛ
Цыганков - лучший футболист 32-го тура УПЛ
Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)
Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)

Робертсон: Многие из нас играли в финале и год назад в Киеве

Робертсон: Многие из нас играли в финале и год назад в Киеве
20:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Эндрю Робертсон рассказал, что не считает Тоттенхэм аутсайдером противостояния.

Левый защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон на пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов поделился своими мыслями относительно второй за два года попытки "красных" добыть главный европейский трофей.

"Прошедшим летом мы сделали мало трансферов, и от нас практически никто не ушел. То есть многие из нас играли в финале и год назад в Киеве, так что этот опыт пойдет нам на руку. Он должен помочь справиться с давлением. Но сейчас мы не должны думать о проигранных финалах в Киеве и Базеле (финал Лиги Европы-2016 против Севильи — прим. редакции). Если бы мы это делали, то у нас были бы крупные проблемы".

"С тех пор как к нам пришел новый тренер, он очень многое изменил в клубе. И мы хотим отблагодарить его кубком. Но хотим сделать это не только ради Клоппа, а в том числе ради всех болельщиков и всей большой команды людей, работающих на Ливерпуль".

"Мы ощущаем давление каждый раз, когда выходим играть на поле за этот клуб. Знаем, что за нас болеют по всему миру. Болельщики на стадионе — лишь малая часть всех наших фанов. Мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают по всему миру".

Шотландец также отметил позитивные качества оппонента.

Ливерпуль пригласил Кариуса на финал ЛЧ, вратарь отказался

"Благодаря тренерскому подходу Почеттино создается впечатление, что Тоттенхэм существенно усиливается с каждым трансфером. Моура стал героем матча в гостях у Аякса. Это фантастический игрок с невероятными качествами".

"Я не думаю, что Тоттенхэм — аутсайдер. Матчи против них в Премьер-лиге были сложнейшими из всех. Они могут создать нам проблемы, но и мы можем создать им — как и любой другой команде. Главное, кто проявит себя лучше именно в день финала".

"Обе команды в одинаковой ситуации. И погода для всех одинакова. Мы только что прилетели и знаем, как здесь жарко. Но мы уже играли в таких условиях".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Эндрю Робертсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 "WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
03 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
04 Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
05 Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь