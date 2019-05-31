Александер-Арнольд о финале Лиги чемпионов: Нас ждет битва до последнего

Новости спорта: Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд выступил на предматчевой пресс-конференции приуроченной к финалу Лиги чемпионов.

"Признак высокого мастерства любой команды — это умение приспособиться к создавшимся обстоятельствам. Жара доставила бы неудобства большинству команд. Понимаем, что будет очень жарко. Но мы хорошо подготовились, мы ко всему готовы".

"Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник прежде этого ни разу не делал. Впрочем, если говорить про класс команд, то он примерно равен. В Тоттенхэме есть звезды мирового футбола, есть они у нас. Нас ждет битва до последнего. Думаю, это будет сражение двух тактик".

"Знаем, что нас всегда поддержат болельщики, куда бы мы не поехали. Мы убедились в этом в прошлом сезоне и убеждаемся в этом. Все ребята готовы выложиться на все сто процентов ради болельщиков. Надеюсь, что у нас будет повод для радости".

20-летний футболист рассказал за счет чего "красные" могут переиграть Тоттенхэм.

"У нас есть определенный стиль, и мы стараемся не менять его ни под какого соперника. Если мы сядем в оборону и позволим "шпорам" диктовать свои условия, то лишь предоставим им возможность играть в свой любимый футбол. Мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попытаемся играть в свой футбол".

Также англичанин выделил в составе "шпор" Лукаса Моуру, который вытащил для лондонцев путевку в финал, благодаря хет-трику в ворота Аякса.

"Лукас Моура — один из лучших игроков в мире. Мы знаем, как он играет и как играет Тоттенхэм как команда. Мы не хотим выделять кого-то из игроков. Мы будем играть против команды, а как команда Тоттенхэм очень опассен и уже не раз это доказывал".