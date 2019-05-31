Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19

Новости спорта: Виктор Цыганков и Паулу Фонсека - лучшие в чемпионате Украины в сезоне-2018/19.

Они чаще других побеждали в номинации лучшего игрока и тренера тура.

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков и главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека чаще других выигрывали награды лучшего игрока и тренера соответственно в сезоне премьер-лиги-2018/19. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Футболист признавался лучшим в туре 7 раз, а тренер - 6. В прошлом сезоне с показателем 6 Цыганков также победил в этой номинации.

Также Цыганков стал лучшим в УПЛ по системе «гол + пас», на его счету 18 голов и 11 ассистов в 31 матче.

Под руководством Фонсеки «Шахтер» стал чемпионом УПЛ, добыв 26 побед, 5 раз сыграв вничью и лишь раз проиграв.