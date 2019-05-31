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Почеттино: Тренировать Тоттенхэм - настоящая честь для меня

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Почеттино: Тренировать Тоттенхэм - настоящая честь для меня
21:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Менеджер Тоттенхэм Хотспурс Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов, где его коллектив завтра встретится с Ливерпулем.

Специалист отметил, что очень счастлив быть главным тренером этого клуба.

"Игроки пока не знают наш состав на завтра. У нас впереди еще одна тренировка, и тогда мы все решим".

"Наш сезон в турнире сложился незабываемым образом. Было много радостных моментов. Тренировать эту команду — настоящая честь для меня. Все футболисты максимально собраны. Они очень открыто восприняли новые идеи и продолжали выполнять все установки".

"Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой. Надо быть готовыми бегать, биться на поле, радоваться происходящему. Мы хорошо друг друга знаем. Мы верим в себя, а главное — делать свою работу с хорошим настроением".

Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве

Аргентинец считает, что Ливерпуль сильнейшая английская команда.

"Ливерпуль — отличная команда. Думаю, наряду с Манчестер Сити, — это лучшая команда Англии. Они до последнего сражались за титул в Премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера... Для нас завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать".

"Для нас самое главное чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное — не думать о том, что вот на тебя сейчас смотрит миллион человек".

"К товарищескому матчу невозможно готовиться так, как к финалу Лиги чемпионов. Настрой и концентрация совершенно разные. Главное — стараться придерживаться своих стандартов и стараться стать примером для будущих поколений".

"В футболе на результат большое влияние оказывает постоянный анализ ситуации. С начала сезона команда сильно прибавила. Это показывает, что в футболе если ты веришь, то всегда к чему-то придешь".

Лестными словами Почеттино охарактеризовал своего визави — Юргена Клоппа.

"Сейчас удивительно переноситься в мыслях на десять месяцев назад, когда мы начинали предсезонку. Десять месяцев я здесь. Что касается Юргена, то он очень успешный тренер. Я очень его уважаю. Он всегда счастлив, всегда полон оптимизма. Это хороший пример для всех".

"Клопп уже в третий раз будет в финале. Самое трудное — попасть туда. Он фантастический тренер. Третий финал Лиги чемпионов — это настоящее достижение, поздравляю его. Что бы ни случилось, он всегда будет одним из лучших тренеров".

"Конечно, мы все хотим победить. Попасть в финал Лиги чемпионов — это самое важное и самое сложное".

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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