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Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве

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Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
20:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Юрген Клопп поучаствовал в традиционной пресс-конференции накануне финального матча Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов поделился своими ожиданиями и мыслями на специальной пресс-конференции приуроченной к главному матчу сезона. Юрген Клопп за тренерскую карьеру 7 раз был в финалах различных турниров, в которых лишь 1 раз побеждал (в Кубке Германии).

"Нельзя сказать, что до сих пор моя карьера складывалась неудачно. Начиная с 2012 года, не считая 2017-й, я каждый раз был в финале. Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов. Если бы я написал об этом книгу, то никто бы ее не купил".

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"Если вспоминать все мои финалы, то каждый раз ситуация была разной, разными были и команды. Если лично я — причина шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьезно переживать. В прошлом году (1:3 против Реала) мы проиграли из-за гола-шедевра и двух голов, которые мы обычно не пропускаем".

Под вопросом участия в матче находится Роберт Фирмино, который не смог из-за травмы паха помочь "красным" в ответной встрече с Барселоной (4:0).

"Фирмино готов. Выйдет ли он в основе? Пока не буду отвечать на этот вопрос. Если он будет готов, то выйдет".

"Мои ребята уже играли в финале в прошлом году. Тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас".

"Ливерпуль — замечательный клуб. Мы влюбились друг в друга. Мне кажется, это нормально, что я в хорошем настроении. Я не трачу время на плохое настроение перед матчами. Мы выйдем на поле и постараемся показать позитивную игру".

"Если бы я считал, что преимущество на стороне Тоттенхэма, то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд".

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Также немецкий специалист ожидает поддержки от своих соотечественников.

"Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за Тоттенхэм — в составе этой команды совсем нет немцев. Мои друзья и семья всегда придают мне силы, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность".

"В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса".

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня в 22:00 в Мадриде. Ливерпуль встретится с Тоттенхэмом.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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