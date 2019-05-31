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Шевченко решил оставить Лунина в сборной U-20

Шевченко решил оставить Лунина в сборной U-20
23:57 Пт, 31 Май 2019 Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Андрей Шевченко оптимизирует состав команды на тренировочном сборе.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил оставить голкипера Андрея Лунина в молодежной команде U-20. Сообщается на сайте Ассоциации футбола Украины. Такое решение тренера связано с выходом команды в 1/8 финала чемпионата мира. Лунин проведет матч плей-офф ЧМ-2019 3 июня.

Дальнейшее нахождение Лунина в стане молодежной сборной будет зависеть от сыгранного матча.

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Кроме того, расположение национальной сборной покинут легионеры Василий Кравец и Иван Петряк. Также сборной в предстоящих матчах не покинут игроки национального чемпионата - Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат.

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Андрей Шевченко, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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