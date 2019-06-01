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Назван главный претендент на пост наставника Зари

Назван главный претендент на пост наставника Зари
10:14 Сегодня Телеграф Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Экс-тренер донецкого Олимпика может сменить Юрия Вернидуба на посту наставника Зари.

Бывший тренер Олимпика Роман Санжар может возглавить Зарю, сообщает портал Footboom.com.

По информации ресурса, шансы на то, что именно Санжар станет сменщиком Юрия Вернидуба, остаются очень высокими.

О том, что Вернидуб, возглавлявший луганскую команду в 2011 года, покидает клуб, стало известно сегодня.

Под руководством Вернидуба Заря впервые добыла бронзовые медали УПЛ (в сезоне 2016/17), а последние пять сезонов финишировала в первой пятерке, что позволило команде участвовать в еврокубках.

Вернидуб покинул пост главного тренера Зари

Санжар, в свою очередь, по ходу нынешнего сезона покинул Олимпик, где у руля команды его сменил Вячеслав Шевчук. С тех пор специалист находится без тренерской работы.

В нынешнем сезоне Заря финишировала на 5-м месте в турнирной таблице в УПЛ, а вчера в заключительном поединке чемпионата луганчане в гостях уступили Мариуполю (1:3).

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Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Роман Санжар.
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