Челси нашел замену Азару в Барселоне

Новости спорта: Барселона не намерена удерживать недешевого бразильца.

Вингер Барселоны Филиппе Коутиньо может стать заменой Эдену Азару в Челси, информирует Marca.

Сага с переходом бельгийца в Реал близится к завершению, а игрок уже прощается с лондонской публикой, которая сопровождала его на протяжении семи лет карьеры.

Часть вырученных с продажи Азара денег (предположительно 120 миллионов евро) Синие могут вложить в подписание бразильца, который не оправдал ожидания каталонского клуба, заплатившего за него Ливерпулю 160 миллионов евро.

Проблемой для Челси может стать трансферный запрет ФИФА, по которому клуб не может подписывать новых игроков в течение двух следующих трансферных периодов. Футбольный орган отклонил апелляцию, и теперь в Лондоне дожидаются решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

В минувшем сезоне Коутиньо принял участие в 54 матчах блаугранас, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач.

Команда Маурицио Сарри на неделе выиграла Лигу Европы, в финале уверенно обыграв соседей из Арсенала (4:1).