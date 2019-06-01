Скачать
Суббота, 01.06.2019
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
Далакян готов провести объединительный бой за рубежом
Далакян готов провести объединительный бой за рубежом

Челси нашел замену Азару в Барселоне

Челси нашел замену Азару в Барселоне
10:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Барселона не намерена удерживать недешевого бразильца.

Вингер Барселоны Филиппе Коутиньо может стать заменой Эдену Азару в Челси, информирует Marca.

Сага с переходом бельгийца в Реал близится к завершению, а игрок уже прощается с лондонской публикой, которая сопровождала его на протяжении семи лет карьеры.

Часть вырученных с продажи Азара денег (предположительно 120 миллионов евро) Синие могут вложить в подписание бразильца, который не оправдал ожидания каталонского клуба, заплатившего за него Ливерпулю 160 миллионов евро.

Проблемой для Челси может стать трансферный запрет ФИФА, по которому клуб не может подписывать новых игроков в течение двух следующих трансферных периодов. Футбольный орган отклонил апелляцию, и теперь в Лондоне дожидаются решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Барселона подписала голландского полузащитника Рейса

В минувшем сезоне Коутиньо принял участие в 54 матчах блаугранас, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач.

Команда Маурицио Сарри на неделе выиграла Лигу Европы, в финале уверенно обыграв соседей из Арсенала (4:1).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)
02 Усик посетил церемонию взвешивание перед боем Джошуа - Руис
03 Бой Владимира Кличко вошел в число самых памятных боев в "Мэдисон Сквер Гарден"
04 Шевченко решил оставить Лунина в сборной U-20
05 Салах: Кейн был лучшим в английском футболе, пока не пришел я
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь