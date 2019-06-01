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Суббота, 01.06.2019
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Каррагер сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов

Каррагер сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов
09:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Специалист ожидает победы бывшего клуба.

Легендарный экс-защитник сборной Англии и Ливерпуля Джейми Каррагер прокомментировал финальную встречу в лиге чемпионов, в которой сойдутся Ливерпуль и Тоттенхэм.

"Ливерпуль сейчас по истине уникален. Я считаю, что даже несмотря на результат сегодняшней игры, Клопп еще долго проработает в команде.

Сейчас в команде все отлично: хорошее руководство, тренер, есть деньги и качественные игроки. Команда летом будет усилятся, и это отлично.

В 2005-м году ситуация была куда хуже чем сейчас. Мы были не на столько сильны, но сумели выиграть ЛЧ.

Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве

Если Ливерпуль сегодня победит, то это будет лучший сезон в истории клуба. Если Клопп поднимет над собой Кубок ЛЧ, то будет по праву считаться лучшим тренером мира", - заявил Каррагер.

Поединок финала Лиги чемпионов между Ливерпуем и Тоттенхэмом состоится сегодня, 1-го июня в Мадриде. Начало встречи - в 22:00.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Джейми Каррагер.
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