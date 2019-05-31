Цуренко дожала Крунич и вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Новости спорта: После возобновления матча теннисистки еще сыграли восемь геймов.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в третий раунд Ролан Гаррос, выиграв затянувшийся поединок второго круга у Александры Крунич из Сербии.

В четверг соперницы обменялись сетами, а потом поединок был приостановлен при счете 6:6 в третьей партии (на Ролан Гаррос третий сет играется без тай-брейка, до разницы в два гейма).

После возобновления Цуренко дважды упускала свою подачу, но героически сразу делала брейк. При этом, Леся после каждого розыгрыша держала за ногу - возможно, играть мешала травма. Впрочем, дальше пошло легче, и украинка стала выигрывать длинные розыгрышы, дважды защитила свою подачу и если в первом случае Крунич сравняла счет, то дальше со второго матч-пойнта украинка выиграла матч.

Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9

В следующем раунде Цуренко сразится против третьей ракетки мира Симоны Халеп.